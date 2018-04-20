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Министры энергетики России и Саудовской Аравии обсудили сделку ОПЕК+
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Министры энергетики России и Саудовской Аравии обсудили сделку ОПЕК+ 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Министр энергетики РФ Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели двустороннюю встречу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение российского ведомства.
В ходе переговоров министры, в частности, обсудили венскую сделку ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+). Как отметил Новак, «рынок видит успехи наших усилий по сокращению объемов запасов и реагирует позитивным образом».
В конце 2016 года страны ОПЕК+ договорились в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на РФ. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась.
В саудовском городе Джедда сегодня, 20 апреля, пройдет очередная встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций по его корректировке.
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