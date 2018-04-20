Министры энергетики России и Саудовской Аравии обсудили сделку ОПЕК+

В ходе переговоров министры, в частности, обсудили венскую сделку ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+). Как отметил Новак, «рынок видит успехи наших усилий по сокращению объемов запасов и реагирует позитивным образом».

В конце 2016 года страны ОПЕК+ договорились в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на РФ. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась.

В саудовском городе Джедда сегодня, 20 апреля, пройдет очередная встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций по его корректировке.