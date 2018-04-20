Главы минэнерго России и Саудовской Аравии обсудили сделку ОПЕК+

В частности, отмечается, что в ходе встречи Новак позитивно оценил действие соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на рынок.

"Активная позиция позволила обеспечить консенсус ведущих стран-производителей нефти по вопросу реализации венских соглашений о добровольной корректировке добычи нефти. Рынок видит успехи наших усилий по сокращению объемов запасов и реагирует позитивным образом", — приводятся слова Новака в сообщении Минэнерго РФ.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.