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Главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии проводят встречу в Джедде — Минэнерго РФ
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Главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии проводят встречу в Джедде — Минэнерго РФ 

Прайм 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ДЖЕДДА (Саудовская Аравия), 19 апр /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак проводит двухстороннюю встречу с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в Джедде, сообщается в Twitter российского ведомства.
"В эти минуты проходит двусторонняя встреча министра (Новака — ред.) и министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха", — говорится в сообщении, однако подробности встречи не раскрываются.
В пятницу в Джедде пройдет встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.
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