Саудовская Аравия собралась взвинтить цены на нефть

Стало известно о желании Саудовской Аравии взвинтить цены на нефть

Саудовская Аравия , крупнейший экспортер нефти в мире, не станет выступать за изменения в сделке ОПЕК+ из-за желания повлиять на повышение цен на нефть, сообщают источники.

В последнее время Саудовская Аравия стала активно продвигать меры, необходимые для роста цен на нефть. По мнению источников, кардинальная смена позиции Эр-Рияда связана с запланированным листингом государственной Saudi Aramco, передает Reuters

Саудовская элита в кулуарах говорит о целевой цене нефти на уровне 80-100 долларов за баррель нефть, тогда как сейчас цена составляет около 73 долларов, утверждают источники.

«Мы завершили полный цикл. Не удивлюсь, если Саудовская Аравия захочет цену нефти в 100 долларов (за баррель) для IPO», — отметил собеседник.

По мнению источника в ОПЕК, дело не только в том, что Саудовской Аравии нужна дорогая нефть для IPO.

«Вспомните об экономических реформах и проектах, которые они задумали, и не забудьте про войну в Йемене. Как они собираются за всё это платить? Им нужно, чтобы цены росли», — считает источник.

Другой собеседник в ОПЕК заявил, что текущие 70 долларов за баррель — «нижняя граница ценового диапазона». По его словам, картель едва ли решит скорректировать соглашение по итогам встречи в июне. Возможно, это произойдет в конце года, сказал он.

20 апреля Мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется в Саудовской Аравии, чтобы оценить успех глобального пакта. Участники ОПЕК+ в июне соберутся в Вене , чтобы обсудить дальнейшую политику.

Напомним, в январе министры мониторингового комитета ОПЕК+ приняли решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на 2018 год без изменений. При этом стало известно, что в 2019 году страны-экспортеры нефти, участвующие в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, могут рассмотреть возможность заключения нового типа соглашения.