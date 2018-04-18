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Доходы россиян выросли второй месяц подряд
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Доходы россиян выросли второй месяц подряд 

Ведомости 51 минуту назад
Рост реальных доходов населения России в марте составил 4,1% в годовом выражении после 4,3% в феврале, сообщает Росстат.
В феврале рост доходов в первую очередь обеспечили зарплаты в бюджетном секторе — госструктуры повысили оклады, чтобы выполнить майские указы президента.
До этого последний раз доходы россиян росли более года назад, в январе 2017 г. В январе 2018 г. Росстат зафиксировал падение доходов населения на 7% из-за того, что в январе 2017 г. пенсионеры получили единовременную выплату 5000 руб., без учета выплаты январские доходы не изменились. За первый квартал этого года доходы выросли на 0,9% с учетом выплаты или на 3%, если выплату не учитывать.
Средняя зарплата в марте увеличилась на 9% в номинальном выражении или на 6,5% в реальном к февралю 2017 г. — до 41700 руб. (до вычета НДФЛ).
В 2017 г. доходы россиян снижались четвертый год подряд — на 1,7% в реальном выражении. В 2016 г. доходы сократились на 5,8%, в 2015 г. — на 3,2%, в 2014 г. — на 0,4%. В этом году Минэкономразвития ожидает рост доходов на уровне 3,8%.
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