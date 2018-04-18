Доходы россиян выросли второй месяц подряд

Рост реальных доходов населения России в марте составил 4,1% в годовом выражении после 4,3% в феврале, сообщает Росстат

В феврале рост доходов в первую очередь обеспечили зарплаты в бюджетном секторе — госструктуры повысили оклады, чтобы выполнить майские указы президента.

До этого последний раз доходы россиян росли более года назад, в январе 2017 г. В январе 2018 г. Росстат зафиксировал падение доходов населения на 7% из-за того, что в январе 2017 г. пенсионеры получили единовременную выплату 5000 руб., без учета выплаты январские доходы не изменились. За первый квартал этого года доходы выросли на 0,9% с учетом выплаты или на 3%, если выплату не учитывать.

Средняя зарплата в марте увеличилась на 9% в номинальном выражении или на 6,5% в реальном к февралю 2017 г. — до 41700 руб. (до вычета НДФЛ).