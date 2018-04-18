Пятьдесят новых проектов запущены в Свободном порту Владивосток

Владивосток , 18 апреля / Синьхуа / — Полсотни новых предприятий запустили резиденты Свободного порта Владивосток на сегодняшний день, из них 11 проектов реализованы с начала 2018 года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Сообщается, что объем инвестиций по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» достиг суммы около 36 млрд рублей, при этом число создаваемых рабочих мест превысит 15170.

"Со своей стороны мы создаем для бизнеса максимально благоприятные условия работы с проектами, чтобы новые предприятия открывались на Дальнем Востоке, создавалась в этой части мира новая экономика, появлялись новые рабочие места для людей. Это магистральное направления развития Дальнего Востока", — заявлял ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка