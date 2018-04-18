Ещё
Пятьдесят новых проектов запущены в Свободном порту Владивосток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пятьдесят новых проектов запущены в Свободном порту Владивосток 

ИА Синьхуа 1 час назад
Владивосток, 18 апреля /Синьхуа/ — Полсотни новых предприятий запустили резиденты Свободного порта Владивосток на сегодняшний день, из них 11 проектов реализованы с начала 2018 года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Сообщается, что объем инвестиций по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» достиг суммы около 36 млрд рублей, при этом число создаваемых рабочих мест превысит 15170.
"Со своей стороны мы создаем для бизнеса максимально благоприятные условия работы с проектами, чтобы новые предприятия открывались на Дальнем Востоке, создавалась в этой части мира новая экономика, появлялись новые рабочие места для людей. Это магистральное направления развития Дальнего Востока", — заявлял ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Напомним, 11 апреля в ходе отчета в Государственной Думе о работе правительства РФ за последние шесть лет премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что в прошлом году впервые за четыре года рост инвестиций в основной капитал в регионе почти в четыре раза превысил общероссийские темпы. Дальний Восток, по итогам 2017 года, является лидером по росту прямых инвестиций в экономику округа. Макрорегион по итогам 2017 года показал рост инвестиций 17,1 проц — среднероссийский показатель равен 4,4 проц. При этом из 17 проц роста более 9 проц составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Заявления США в рамках торгового расследования против Китая "несостоятельны" -- посол КНР в Германии Китай призывает США к созданию законной и справедливой среды для китайских компаний / более подробно/ Huawei получила первый в мире сертификат экспертизы типа CE для 5G продукции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением86
Решена судьба российских банков в SWIFT183
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США305
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»11
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение