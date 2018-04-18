Пятьдесят новых проектов запущены в Свободном порту Владивосток 

Владивосток, 18 апреля /Синьхуа/ — Полсотни новых предприятий запустили резиденты Свободного порта Владивосток на сегодняшний день, из них 11 проектов реализованы с начала 2018 года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Сообщается, что объем инвестиций по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» достиг суммы около 36 млрд рублей, при этом число создаваемых рабочих мест превысит 15170.
"Со своей стороны мы создаем для бизнеса максимально благоприятные условия работы с проектами, чтобы новые предприятия открывались на Дальнем Востоке, создавалась в этой части мира новая экономика, появлялись новые рабочие места для людей. Это магистральное направления развития Дальнего Востока", — заявлял ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Напомним, 11 апреля в ходе отчета в Государственной Думе о работе правительства РФ за последние шесть лет премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что в прошлом году впервые за четыре года рост инвестиций в основной капитал в регионе почти в четыре раза превысил общероссийские темпы. Дальний Восток, по итогам 2017 года, является лидером по росту прямых инвестиций в экономику округа. Макрорегион по итогам 2017 года показал рост инвестиций 17,1 проц — среднероссийский показатель равен 4,4 проц. При этом из 17 проц роста более 9 проц составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные. —0—