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Минздрав заявил о необходимости сохранить запрет на продажу алкоголя через интернет
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Минздрав заявил о необходимости сохранить запрет на продажу алкоголя через интернет 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Капитал страны
На заседании Торгово‐промышленной палаты замдиректора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Валерий Бузин заявил, что ведомство «стоит и будет стоять насмерть» в вопросе разрешения продажи алкогольных напитков через интернет. Об этом сообщил «Интерфакс».
Бузин выступил на заседании, посвященном подготовленному Минздравом новому проекту стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года. Также замглавы департамента отметил, что интернет-торговля спиртным — не единственный «принципиальный вопрос», который обсуждают в ведомстве.
Это электронные системы доставки никотина, которые, с нашей точки зрения, должны регулироваться точно так же, как и продажа табака, но точка зрения табачной промышленности несколько иная, и идут большие дискуссии по этому вопросу
— Валерий Бузин.
Проект, разработанный Минздравом, призван сохранить запрет на дистанционную продажу алкоголя и табака, а так же усилить ответственность за нарушение этих запретов. Также госпрограмма будет бороться с розничной продажей дешевых спиртосодержащих суррогатов, а также с увеличением акцизов более активными темпами чем рост инфляции.
Пилотный проект «Бережливая поликлиника» Минздрава показал, что в российских поликлиниках можно сократить время ожидания в восемь раз. После реализации проекта в 40 регионах России пациенты ждали свою очередь не 96 минут, а 12. В экспериментальных поликлиниках сделали онлайн-запись и электронную очередь.
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