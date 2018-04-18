Минздрав заявил о необходимости сохранить запрет на продажу алкоголя через интернет

На заседании Торгово‐промышленной палаты замдиректора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Валерий Бузин заявил, что ведомство «стоит и будет стоять насмерть» в вопросе разрешения продажи алкогольных напитков через интернет. Об этом сообщил «Интерфакс».

Бузин выступил на заседании, посвященном подготовленному Минздравом новому проекту стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года. Также замглавы департамента отметил, что интернет-торговля спиртным — не единственный «принципиальный вопрос», который обсуждают в ведомстве.

Это электронные системы доставки никотина, которые, с нашей точки зрения, должны регулироваться точно так же, как и продажа табака, но точка зрения табачной промышленности несколько иная, и идут большие дискуссии по этому вопросу

— Валерий Бузин.

Проект, разработанный Минздравом, призван сохранить запрет на дистанционную продажу алкоголя и табака, а так же усилить ответственность за нарушение этих запретов. Также госпрограмма будет бороться с розничной продажей дешевых спиртосодержащих суррогатов, а также с увеличением акцизов более активными темпами чем рост инфляции.