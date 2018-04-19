Объем промышленного производства Удмуртии упал на 4,1%

Ижевск. Удмуртия . Объем промышленного производства Удмуртии с начала 2018 года упал на 4,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат.

На четверть снизилось производство одежды, на 20% — текстильных изделий и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 13% — бумаги и бумажных изделий. Производство пищевых продуктов в целом стало меньше на 2%.

При этом в отдельных видах промышленности зафиксирован рост производства. Максимально (на 25%) выросло производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 12%, резиновых и пластмассовых изделий — на 10%, химических веществ и химических продуктов и напитков — на 6%.