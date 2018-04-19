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Объем промышленного производства Удмуртии упал на 4,1%
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Объем промышленного производства Удмуртии упал на 4,1% 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Объем промышленного производства Удмуртии с начала 2018 года упал на 4,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат.
На четверть снизилось производство одежды, на 20% — текстильных изделий и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 13% — бумаги и бумажных изделий. Производство пищевых продуктов в целом стало меньше на 2%.
При этом в отдельных видах промышленности зафиксирован рост производства. Максимально (на 25%) выросло производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 12%, резиновых и пластмассовых изделий — на 10%, химических веществ и химических продуктов и напитков — на 6%.
По сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа Удмуртия по этому показателю занимает последнее место. Лидером является Мордовия, где зафиксирован рост производства на 15%.
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