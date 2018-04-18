Накопленная с начала года инфляция в РФ достигла 1%

Накопленная с начала года инфляция в РФ достигла 1%, говорится в материалах Росстата

Недельная инфляция в России в период с 10 по 16 апреля 2018 году вновь составила 0,1%. Такой прирост потребительских цен наблюдается седьмую неделю подряд. С начала года инфляция достигла 1%.

При этом в сопоставимом периоде прошедшего года (с 11 по 17 апреля 2017 года) Росстат также зафиксировал инфляцию на уровне 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 16 апреля осталась на уровне около 2,4%.

По данным статистики, за прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 0,9%, свинину — на 0,6%, пшено, муку и маргарин — на 0,2-0,3%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,7%, пастеризованное молоко — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на картофель, белокочанную капусту, морковь, помидоры — 1,4-3,6%, лук и яблоки — 0,8%. В то же время огурцы подешевели на 4,5%.

Цены на бензин выросли на 0,4%, дизельное топливо — на 0,5%.