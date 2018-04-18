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Минсельхоз удивился, что Псковская область пассивно осваивает деньги на развитие села
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Минсельхоз удивился, что Псковская область пассивно осваивает деньги на развитие села 

Псковская губерния 1 час назад
Псковская область вошла в топ-10 регионов, которые наиболее пассивно осваивают средства на реализацию мероприятий подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий, сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на директора Департамента развития сельских территорий Владимира Свеженца. Всего 80-ти регионам выделили 16,2 млрд рублей за счет средств федерального бюджета на эти цели. Кроме того, из региональных бюджетов предполагается выделить 11,9 млрд рублей. Из внебюджетных источников ожидается финансирование программных мероприятий в объеме 2 млрд рублей. Кроме Псковской области, наименее активными стали Ивановская, Московская, Мурманская, Сахалинская области, Республика Карелия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Еврейская автономная область, Красноярский, Камчатский и Приморский края и другие.
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