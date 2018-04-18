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Начат проект роекта по маркировке продуктов
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Стало известно о начале реализации проекта по маркировке продуктов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Реализация проекта "Светофор" по трехцветной маркировке продуктов питания, которая будет делить их на три группы по полезным свойствам, начнётся в России в начале лета 2018 года, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Проект "Светофор" предполагает цветовую индикацию продуктов питания с указанием содержания в них соли, сахара, жирных кислот.
"Вчера мы провели стартовое совещание по тому, как мы будем реализовывать уже согласованный проект "Светофор". Его реализация начнётся в начале лета 2018 года", — заявила она. Попова отметила, что производители будут делать пометки на продуктах добровольно.
Ранее в Роспотребнадзоре состоялась встреча Поповой и производителей пищевой продукции, а также представителей крупнейших торговых сетей.
Для производителей пищевой продукции по поручению Роспотребнадзора разработаны методические рекомендации по добровольной цветовой индикации продуктов, которая позволит потребителю сделать осознанный выбор.
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