«Свободная» торговля с ЕС: Украина исчерпала жалкие квоты уже в апреле

Как пишет «Интерфакс-Украина» , в частности речь идет о квотах на мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, а также пшеницу и кукурузу.

Согласно сообщению на сайте ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), Украина также использовала вторую квартальную квоту на экспорт мяса птицы и полугодовую на сливочное масло. На 95% исчерпан объем беспошлинных поставок на крупы и муку.

«В этом году произошло оживление темпов закрытия квот, ведь по состоянию на аналогичную дату в 2017 году объем пшеницы еще не был исчерпан, а квота на солод и пшеничную клейковину вообще за прошлый год осталась неиспользованной. То, что кроме шести основных квот закрыты еще четыре дополнительных, свидетельствует об активизации торговых отношений с ЕС », — отметила аналитик внешней торговли агропродовольственной продукцией УКАБ Дарья Гриценко.

«Чтобы вы понимали: Украина производит 1 миллион 200 тыс. тонн куриного мяса в год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту — 16 тыс. тонн. Ну, плюс к тому же можно ввезти без пошлины 20 тыс. тонн целой замороженной курицы, которая абсолютно никому не нужна. На все, что сверх этой квоты — пошлина более 1000 евро за тонну», — рассказал он.

Косюк считает, что такая зона свободной торговли работает против Украины.

«Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров. Европа защищает свой рынок! Они четко защитили собственные интересы, а Украина проиграла», — подчеркнул Косюк.

По его информации, в до 2021 года в ЕС не будут пересматривать квоты — по крайней мере, в сторону их увеличения.