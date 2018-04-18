Россия не запретит поставки титана для Boeing

"Мы не будем уподобляться таким решениям, поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании «ВСМПО-Ависма», — сказал Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос, могут ли быть запрещены или ограничены поставки титана для Boeing.

"Зачем принимать такие решения, которые в первую очередь отрицательно отразятся на наших предприятиях, на наших производителях?" — добавил он.