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Россия не запретит поставки титана для Boeing
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Россия не запретит поставки титана для Boeing 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ЕАН
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство РФ не будет запрещать поставки российского титана для американского концерна Boeing в качестве ответной меры на санкции, это отрицательно сказалось бы на российском производителе "ВСМПО-Ависма", сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы не будем уподобляться таким решениям, поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании «ВСМПО-Ависма», — сказал Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос, могут ли быть запрещены или ограничены поставки титана для Boeing.
"Зачем принимать такие решения, которые в первую очередь отрицательно отразятся на наших предприятиях, на наших производителях?" — добавил он.
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