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Инфляция еврозоны выросла слабее, чем предполагалось
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Инфляция еврозоны выросла слабее, чем предполагалось 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Штаб-квартира ЕЦБ во Франкфурте EPA/BORIS ROESSLER
Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Инфляция в 19 странах еврозоны выросла в марте меньше, чем предполагалось ранее, сообщило европейское статистическое бюро Eurostat, поскольку необработанные ранее цены на продовольствие увеличились меньше предполагаемого уровня, передает Reuters. Пересмотр в сторону снижения указывает на сложную задачу, стоящую перед Европейским центральным банком (ЕЦБ), по увеличению инфляции до целевого уровня «около 2%». Цены выросли на 1,3% в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как ранее Eurostat заявлял о росте на 1,4%. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1%. Цены на продовольственные товары, которые, согласно ранним оценкам, выросли на0,9% в марте, после пересмотра показали рост на 0,8%. Услуги и цены на энергоносители в наибольшей степени способствовали росту, но цены на энергоносители упали в марте по сравнению с февралем. Без энергетических и необработанных цен на продовольствие (самые волатильные компоненты) цены выросли на 1,3% по сравнению с месяцем и годом ранее. ЕЦБ определяет это как показатель базовой инфляции.
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