Ещё
Россия сохранит поставки титана для Boeing
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия сохранит поставки титана для Boeing 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство не станет запрещать поставки титана в США в ответ на санкции, так как это может навредить российским производителям, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Мантуров отметил, что Россия не будет запрещать или ограничивать поставки российского титана для Boeing. «Мы не будем уподобляться таким решениям, поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании „ВСМПО-Ависма“», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». Он добавил, что зачем принимать решения, «которые в первую очередь отрицательно отразятся на наших предприятиях, на наших производителях».
Сообщается, что Мантуров заметил, что это было бы также нецелесообразно, как введенный Украиной запрет на поставку в Россию газовых турбин.
Ранее в среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, пока не готов, и сенаторы подготовят к нему поправки. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле. В проекте, в частности, содержится запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, а также подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
США 6 апреля ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%, а цены на алюминий выросли на 13%, демонстрируя рекордный рост с 1988 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о желании Саудовской Аравии взвинтить цены на нефть МВФ увидел угрозу крушения мировой торговой системы из-за Китая и США Российские бизнесмены начали возвращать активы из-за границы
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением84
Решена судьба российских банков в SWIFT183
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США304
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»10
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение