Набиуллина увеличила свой доход

Эльвира Набиуллина в 2017 году увеличила доход на 25%

Набиуллина обогнала мужа по уровню годового дохода: Кузьминов в 2017 году задекларировал 29,9 млн рублей.

Глава ЦБ владеет квартирой площадью 112,2 кв.м, 1/3 долей еще в одной квартире площадью 70,6 кв.м. Кроме того, у нее в собственности 15-летний седан Jaguar S-Type, следует из декларации.