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Набиуллина увеличила свой доход
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Эльвира Набиуллина в 2017 году увеличила доход на 25% 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в 2017 году увеличила свой доход на 25% до 33,8 млн рублей, следует из депутатской декларации ее мужа — ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, размещенной в среду на сайте Мосгордумы.
Набиуллина обогнала мужа по уровню годового дохода: Кузьминов в 2017 году задекларировал 29,9 млн рублей.
Глава ЦБ владеет квартирой площадью 112,2 кв.м, 1/3 долей еще в одной квартире площадью 70,6 кв.м. Кроме того, у нее в собственности 15-летний седан Jaguar S-Type, следует из декларации.
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