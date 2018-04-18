Рост инфляции в Британии замедлился в марте 

Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Рост инфляции в Британии в марте замедлился сильнее, чем ожидалось, ослабляя давление на потребителей после резкого роста цен и слабого роста заработной платы.
EPA/WILL OLIVER
Тем не менее, рост цен оставался значительно выше годового целевого показателя Банка Англии в 2%, что добавляет ожиданий, что центральный банк Великобритании поднимет процентные ставки в следующем месяце. Потребительские цены в марте выросли на 2,5%, сообщили в среду в Национальном статистическом управлении (ONS), замедлившись после роста на 2,7% в феврале. Замедление было обусловлено ценами на одежду и ценами на табак и алкоголь, которые в марте выросли гораздо медленнее, чем годом ранее. Налоговые изменения, которые подталкивали цены на табак и алкоголь год назад, не имели место в этом году. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали, что годовая инфляция сохранится в марте на прежнем уровне. Охлаждение инфляции означает, что сжатие бюджетов домашних хозяйств — от более быстрого повышения цен, чем заработная плата — подходит к концу. За три месяца до февраля заработная плата увеличилась на 2,8%. Банк Англии телеграфировал, что он ожидает, что в ближайшие несколько лет его базовая процентная ставка снизится два или три раза, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в 2%.