Финансовые отчетности Ирана переходят от доллара к евро

Центральный банк Ирана переходит от использования доллара к евро во всех официальных отчетностях, сообщается на сайте президента страны.

Решение было принято в среду на заседании иранского кабинета министров под председательством президента Хасана Роухани

Кабинет министров постановил, что отныне все министерства, государственные учреждения и компании обязаны использовать евро вместо доллара в своих отчетностях, статистических и финансовых данных.