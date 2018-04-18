Финансовые отчетности Ирана переходят от доллара к евро 

Центральный банк Ирана переходит от использования доллара к евро во всех официальных отчетностях, сообщается на сайте президента страны.
Решение было принято в среду на заседании иранского кабинета министров под председательством президента Хасана Роухани.
Кабинет министров постановил, что отныне все министерства, государственные учреждения и компании обязаны использовать евро вместо доллара в своих отчетностях, статистических и финансовых данных.
Ранее информированный источник в ЦБ Ирана сообщил РИА Новости, что правительство всерьез изучает возможность перевести все финансовые операции из доллара в евро.