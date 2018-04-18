Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Решена судьба российских банков в SWIFT 

Рамблер 1 час назад
Гендиректор международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT Готфрид Лайбрандт заверил, что Россию не отключат от системы из-за санкций. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух человек, слышавших выступление Лайбрандта.
По словам собеседников газеты, такое заявление гендиректор SWIFT сделал 18 апреля в Москве. Он подчеркнул, что SWIFT — нейтральная организация.
Шестого апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов, госслужащих и нескольких компаний. В списке, среди прочих, оказались Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и Алексей Миллер. Акции компании «Русал», долями в которой владеют Дерипаска и Вексельберг, подешевели до исторического минимума. Также упал курс рубля.
Два федеральных чиновника рассказали РБК, что в Кремле заранее приготовились к тому, что США пойдут по самому жесткому сценарию: введут санкции против госдолга и отключат Россию от системы SWIFT. Власти продумывают действия, которые предпримут в таком случае.
В 2014 году, когда впервые обсуждалась возможность отключения России от системы, SWIFT обещала, что «не будет в одностороннем порядке под влиянием политического давления принимать решения об отключении организаций от своей сети». При этом ЦБ создал аналог системы, которые позволяет отправлять финансовую информацию внутри страны. Аналога SWIFT для обмена данными с международными партнерами у банков нет.
Глава Сбербанка Герман Греф в апреле 2018-го назвал отключение России от SWIFT маловероятным. Он предположил, что «геополитика не дойдет до таких крайностей».
Комментарии24
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США112
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника69
В Кремле ответили на «план Авакова»188
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский72
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение