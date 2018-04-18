Решена судьба российских банков в SWIFT 

Гендиректор международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT Готфрид Лайбрандт заверил, что Россию не отключат от системы из-за санкций. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух человек, слышавших выступление Лайбрандта.
По словам собеседников газеты, такое заявление гендиректор SWIFT сделал 18 апреля в Москве. Он подчеркнул, что SWIFT — нейтральная организация.
Шестого апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов, госслужащих и нескольких компаний. В списке, среди прочих, оказались Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и Алексей Миллер. Акции компании «Русал», долями в которой владеют Дерипаска и Вексельберг, подешевели до исторического минимума. Также упал курс рубля.
Два федеральных чиновника рассказали РБК, что в Кремле заранее приготовились к тому, что США пойдут по самому жесткому сценарию: введут санкции против госдолга и отключат Россию от системы SWIFT. Власти продумывают действия, которые предпримут в таком случае.
В 2014 году, когда впервые обсуждалась возможность отключения России от системы, SWIFT обещала, что «не будет в одностороннем порядке под влиянием политического давления принимать решения об отключении организаций от своей сети». При этом ЦБ создал аналог системы, которые позволяет отправлять финансовую информацию внутри страны. Аналога SWIFT для обмена данными с международными партнерами у банков нет.
Глава Сбербанка Герман Греф в апреле 2018-го назвал отключение России от SWIFT маловероятным. Он предположил, что «геополитика не дойдет до таких крайностей».