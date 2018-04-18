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В Минфине Украины заявили о невыполнении двух условий МВФ
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В Минфине Украины заявили о невыполнении двух условий МВФ 

RT на русском 3 часа назад
Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что страна к настоящему моменту не выполнила двух условий Международного валютного фонда (МВФ) для получения очередного транша кредита.
Об этом сообщает УНИАН.
«По программе сотрудничества с МВФ в настоящее время есть две предварительные меры, которые не выполнены. Первая — это принятие закона об антикоррупционном суде. И вторая — утверждение механизма автоматической корректировки тарифов на газ к рыночному уровню», — сказал он.
Как отметил Данилюк во время выступления на круглом столе Atlantic Council в Вашингтоне, закон об антикоррупционном суде может быть принят в апреле-мае текущего года, а в вопросе тарифов на газ речь идёт не о конкретных ценах, а о создании на Украине конкурентного рынка газа.
Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в случае прекращения сотрудничества с МВФ Украине угрожает дефолт.
В октябре 2017 года экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.
RT на русском: последние новости
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