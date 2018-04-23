S&P: Украина без помощи МВФ не расплатится по долгу

S&P сохранило рейтинги Украины на уровне «В-/В» со стабильным прогнозом, но предупредило — страна должна в 2018-2021 гг. направить на выплату внешнего государственного и гарантированного долга $24 млрд и это не сделать без кредитов МВФ, ЕС и США.

S&P надеется, что Киев выполнит требования МВФ и получит остаток кредита по действующей программе помощи. Этот транш разблокирует другие внешние кредиты и ЕС также может возобновить помощь для Порошенко.

МВФ требует от Киева создание Антикоррупционного суда и повышение тарифов на газ на 35% для населения Украины.

Украинские власти просят отсрочить выполнения требований МВФ о повышении цен на газ.

Если администрация Порошенко не повысит цены на газ для населения, то Украина не получит ожидаемый с прошлого года транш на сумму $1,9 млрд «Стабильный прогноз отражает наше ожидание того, что украинское правительство проведет реформы, необходимые для получения пятого транша в рамках программы EFF Международного валютного фонда», — отмечает S&P.

"Эти средства, в сочетании с дополнительными выплатами от международных доноров, помогут Украина справиться с внешними выплатами в ближайшие 12 месяцев", — полагает S&P.

В то же время, Киев вряд ли сможет договориться о новых кредитах МВФ до 2020 г. из-за президентских и парламентских выборов, которые должны пройти весной и осенью 2019 г., считает S&P.

Несмотря на увеличение валового внутреннего продукта на 2,4% и 2,5% в 2016 и 2017 гг., украинский ВВП составляет только 67% от уровня докризисного 2013 г. когда страной управлял законный президент Виктор Янукович , передает Reuters

После госпереворота в стране воцарился хаос и беззаконие, разразилась гражданская война. Но кредиты МВФ и ЕС стабилизировали ситуацию.

Украина не может прожить без внешней финансовой поддержки, поскольку страна вынуждена отдавать многомиллиардные внешние долги, заявил в феврале 2018 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман

[ИСТОРИЯВОПРОСА] Гройсман:

"Сегодня мы тратим 130 млрд гривен ($4,8 млрд) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки. Это огромная цифра, которая является грузом для бюджета каждой украинской семьи. Наша задача сегодня — экономика должна расти. Мы должны больше зарабатывать денег в бюджет. Мы должны развивать страну, создать новые стандарты жизни и вернуть эти долги, чтобы Украина была свободна от долгов". [/ИСТОРИЯВОПРОСА] По прогнозу S&P, темпы роста украинской экономики замедлятся до ежегодных 2,9% в 2019-2021 гг. после ускорения в 2018 г. до 3,1%. Для достижения более значительного роста необходимы более решительные структурные реформы.

"Например, земельная реформа, а именно снятие моратория на продажи сельскохозяйственных земель, может увеличить годовой ВВП примерно на 1,5%", — отмечает S&P со ссылкой на прогноз Всемирного банка

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине кредитов на $17,5 млрд В марте 2015 г. перечислен первый транш в размере $5 млрд, в августе 2015 г. — второй транш в размере $1,7 млрд В 2016-2017 гг. Украина получила по одному траншу в размере $1 млрд каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 г., однако деньги до сих пор не выделены. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в первом полугодии.