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Пятый транш кредита от МВФ может стать для Украины последним
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Пятый транш кредита от МВФ может стать для Украины последним 

Свободная пресса 20 минут назад
Фото: ИА Regnum
В 2019 году подойдет к концу программа расширенного финансирования Украины Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.
Как отмечают эксперты агентства, до 2020 года для Киева не предвидятся дополнительные перечисления, пишет «ФАН».
Кроме этого, из-за того, что на Украине тяжело проходит процесс формирования правительственной коалиции, переговоры на тему финансирования и вовсе могут быть отложены.
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