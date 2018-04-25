Пятый транш кредита от МВФ может стать для Украины последним

В 2019 году подойдет к концу программа расширенного финансирования Украины Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Как отмечают эксперты агентства, до 2020 года для Киева не предвидятся дополнительные перечисления, пишет «ФАН».

Кроме этого, из-за того, что на Украине тяжело проходит процесс формирования правительственной коалиции, переговоры на тему финансирования и вовсе могут быть отложены.

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