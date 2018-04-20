Годовая инфляция в Японии в марте составила 1,1%, как и ожидалось

Индикатор совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер

В месячном выражении потребительские цены в отчетном месяце сократились на 0,4%.

Месяцем ранее, в феврале, в Японии была зафиксирована инфляция в годовом выражении на уровне 1,5%, а в месячном — 0,1%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в марте выросли на 0,9% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. По сравнению с предыдущим месяцем базовые потребительские цены в марте сократились на 0,1%.