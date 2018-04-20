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Годовая инфляция в Японии в марте составила 1,1%, как и ожидалось
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Годовая инфляция в Японии в марте составила 1,1%, как и ожидалось 

Прайм 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Потребительские цены в Японии в марте в годовом исчислении выросли на 1,1%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Индикатор совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
В месячном выражении потребительские цены в отчетном месяце сократились на 0,4%.
Месяцем ранее, в феврале, в Японии была зафиксирована инфляция в годовом выражении на уровне 1,5%, а в месячном — 0,1%.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в марте выросли на 0,9% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. По сравнению с предыдущим месяцем базовые потребительские цены в марте сократились на 0,1%.
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