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Экспорт Японии в марте пострадал от укрепления иены
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Экспорт Японии в марте пострадал от укрепления иены 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Японский экспорт в марте вырос меньше ожиданий из-за укрепления иены, что вызвало некоторую озабоченность перспективами поставок вместе с беспокойством по поводу критики Вашингтона по поводу большого торгового дефицита США с Японией.
EPA/FRANCK ROBICHON
Торговые данные появились на фоне двухдневного саммита между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который угрожает поместить Японию в перекрестие протекционистской торговой политики Трампа. В то время как сальдо торгового баланса с США несколько сократилось на 0,2% по сравнению с предыдущим годом и составило 623,1 млрд иен в марте, оно все еще было достаточно значительным, чтобы обращать на себя критику Трампа. На фоне растущей напряженности в торговле, вызванной противостоянием США и Китая, растет напряженность и на финансовых рынках, поскольку инвесторы обеспокоены влиянием торгового конфликта на глобальный рост. Как отмечает Reuters рост зависимой от экспорта экономики Японии может пострадать, если Соединенные Штаты продолжат принимать меры по сокращению своего торгового дефицита с третьей по величине экономикой мира. "Экспорт может продолжать расти, потому что спрос на капитальные товары приходится на зарубежные страны, — сказал Юсуке Ичикава, старший экономист Исследовательского института Мидзухо. — Мы должны следить за рисками, создаваемыми торговой политикой, потому что есть чувство, что Японии придется пойти на некоторые уступки Соединенным Штатам". В марте, как показали данные, поставки выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже годового прироста в 4,7%, ожидаемого экономистами в опросе Reuters. В феврале экспорт вырос на 1,8%. Иена выросла на 6,3% по отношению к доллару в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные министерства финансов. Это сказалось на стоимости экспорта Японии. Объемы экспорта Японии в натуральном выражении в марте выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 2,1% меньше, чем в феврале. Данные по экспорту в марте поддерживались увеличением поставок автомобилей и оборудования для производства полупроводников. Экспорт Японии в Соединенные Штаты вырос на 0,2% в годовом исчислении, намного медленнее, чем годовой прирост в феврале на 4,3%.
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