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Главные банкиры мира озабочены нестабильностью глобальной торговой системы
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Главные банкиры мира озабочены нестабильностью глобальной торговой системы 

Банки Сегодня 2 часа назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Andrei ZaripovГлавные банкиры мира озабочены нестабильностью глобальной торговой системыЭйстайн Олсен верит, что в отношениях между двумя державами возобладает здравый смысл и «ключевые ошибки 30–х годов» не будут повторены.
Глава Банка Норвегии выразил оптимизм, что Китай быстро адаптируется к международно принятым стандартам торговли. «Моя точка зрения заключается в том, — говорит Эйстайн Олсен, — что Китай шаг за шагом движется в этом направлении. Адаптация к международным правилам требует времени, а власти США были слишком нетерпеливы».
Экономика Норвегии в значительной степени зависит от нефти Северного моря. Руководитель центрального банка страны сказал, что цены на нефть стабилизировались на комфортном для Норвегии уровне в $55–60 за баррель. Он надеется, что нефтяные котировки будут колебаться в этой комфортной зоне.
Ключевая ставка Банка Норвегии с 2011 года составляет рекордно низкую величину в 0,5%. По оценке Эйстайн Олсена, Банк Норвегии может поднять ставку «после летних месяцев».
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