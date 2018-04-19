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Правительство одобрило проект об ограничении размера пени по налогам
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Правительство одобрило проект об ограничении размера пени по налогам 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об ограничении предельного размера пени по налогам и сборам, следует из опубликованной на сайте кабинета министров информации.
"Законопроектом предлагается установить предельный размер суммы пени для целей законодательства о налогах и сборах. Предельная сумма пени будет ограничена суммой недоимки, на которую она начисляется", — говорится в сообщении.
По мнению правительства, принятие законопроекта будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков, снизит нагрузку на бизнес.
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