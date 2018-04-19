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РАЭК: объем венчурных инвестиций в России снизился за пять лет в три раза
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РАЭК: объем венчурных инвестиций в России снизился за пять лет в три раза 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Объем венчурных инвестиций в России в 2017 году составил 125 миллионов долларов, сохранившись на уровне предыдущего года, но сократившись в три раза по сравнению с 2012 годом (376 миллионов долларов). Такие данные привел глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-форуме РИФ-2018.
По данным РАЭК, 79% российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (рост на 13% по сравнению с 2016 годом), 13% инвестировали исключительно в зарубежные проекты (снижение на 40% относительно 2016 года). При этом большинство вложений (58%) всех венчурных фондов было направлено в IT-проекты.
По словам Плуготаренко, в России существует порядка 700 технологических стартапов на разных стадиях развития. «Это очень мало», — считает глава РАЭК.
Большинство российских стартапов находятся в Москве (79%), еще 6% — в Санкт-Петербурге, оставшиеся 15% — в других регионах.
Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
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