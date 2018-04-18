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Абызов раскритиковал позицию Минфина о господдержке только инфраструктурных проектов
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Абызов раскритиковал позицию Минфина о господдержке только инфраструктурных проектов 

Rambler News Service 25 минут назад
Министр открытого правительства Михаил Абызов раскритиковал позицию Минфина России о том, что бюджетные средства должны направляться исключительно на развитие инфраструктуры. Он отметил необходимость адресовать их на развитие промышленности в целом. Об этом Абызов сказал в ходе Коллегии Минпромторга России.
«Надо увеличивать ее (господдержку промышленности. — RNS) не через инфраструктуру… Надо реально накачивать дополнительными деньгами Фонд развития промышленности, выдавать новые элементы субсидий. Невозможно увеличить рост промышленности, особенно с ограничением экспортных рынков на 7% в год, без серьезной поддержки государства. Это нельзя сделать», — сказал политик.
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