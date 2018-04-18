Абызов раскритиковал позицию Минфина о господдержке только инфраструктурных проектов 

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Мантуров: специальные инвестконтракты позволили привлечь в промпроекты около 170 млрд руб.

Fitch ожидает серьезного влияния последних санкций США на работу российских компаний

Греф оценил потери банков от вызванной санкциями волатильности на рынке в 80-100 млрд руб.