Абызов раскритиковал позицию Минфина о господдержке только инфраструктурных проектов 

Министр открытого правительства Михаил Абызов раскритиковал позицию Минфина России о том, что бюджетные средства должны направляться исключительно на развитие инфраструктуры. Он отметил необходимость адресовать их на развитие промышленности в целом. Об этом Абызов сказал в ходе Коллегии Минпромторга России.
«Надо увеличивать ее (господдержку промышленности. — RNS) не через инфраструктуру… Надо реально накачивать дополнительными деньгами Фонд развития промышленности, выдавать новые элементы субсидий. Невозможно увеличить рост промышленности, особенно с ограничением экспортных рынков на 7% в год, без серьезной поддержки государства. Это нельзя сделать», — сказал политик.