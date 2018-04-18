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В 2018 году Владивосток на «формирование современной городской среды» получит почти 95 млн рублей
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В 2018 году Владивосток на «формирование современной городской среды» получит почти 95 млн рублей 

Prim.News 28 минут назад
Деньги пойдут из краевого и федерального бюджетов.
Постановление о распределении субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году опубликовано на сайте краевой администрации.
Всего между 45 муниципальными образованиями распределили около 453 млн рублей, почти 400 млн из федерального бюджета и 54 млн — из краевого.
В частности, Владивостокский городской округ получит почти 95 млн рублей, Находкинский городской округ — 57 млн, Уссурийский городской округ — 52,6 млн
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