В 2018 году Владивосток на «формирование современной городской среды» получит почти 95 млн рублей

Деньги пойдут из краевого и федерального бюджетов. Постановление о распределении субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году опубликовано на сайте краевой администрации. Всего между 45 муниципальными образованиями распределили около 453 млн рублей, почти 400 млн из федерального бюджета и 54 млн — из краевого. В частности, Владивостокский городской округ получит почти 95 млн рублей, Находкинский городской округ — 57 млн, Уссурийский городской округ — 52,6 млн