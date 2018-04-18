Вслед за газом: Гройсман пообещал не повышать цены на бензин

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства 18 апреля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Вновь начинается турбулентность с точки зрения «вещунов», говорящих, что будут приняты какие-то решения, ведущие к повышению цен на топливо. Хочу заверить всех украинских граждан: не будет принято ни одного решения комиссии по торговле либо правительства, которое могло бы привести к монополизации или повышению цен на топливо», — сказал он.

Гройсман добавил, что на Украине необходимо построить или реконструировать нефтеперерабатывающие заводы и переходить на производство собственного топлива.

Сегодня общественная организация «АвтоЕвроСила» и несколько других гражданских объединений проводят под митинг под зданием Кабмина против повышения цен на топливо. Лидер «АвтоЕвроСилы» Олег Ярошевич заявил, задача сегодняшней акции — обратить внимание Кабмина на недопустимость введения квот на импортный бензин.

Ранее украинский премьер также обещал не повышать цены на газ, чего требует МВФ. По мнению экспертов, это может быть игра на электорат в преддверии выборов.