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Госдума обсудит контрсанкции с бизнесом
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Госдума 20 апреля обсудит контрсанкции с бизнесом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Законопроект о санкциях в ответ на недружественную политику США и других стран Госдума обсудит 20 апреля с экспертами и бизнесом.
Как заявил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, меры будут обсуждаться с деловым сообществом, ректорами ведущих российских вузов, политологами и экспертами.
По его словам, депутаты собираются "выслушать замечания и предложения от тех, кто по роду своей деятельности непосредственно сталкивается с действием санкционной политики США и других стран".
Палата готовит законопроект к первому чтению, которое намечено на 15 мая. Напомним, что документ был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и Володиным. Он дает правительству РФ полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, направленных прежде всего на устранение США так называемых "актов недружественного характера". Среди них предлагается запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения.
Авторы уже подчеркивали, что возможные ограничения не должны затронуть те товары, аналогов которых в России нет. В первую очередь, речь о лекарствах.
Исключение должен составить и ввоз в Россию из США и стран, поддерживающих политику Вашингтона, товаров для "целей личного пользования".
17 апреля Володин и глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов уже начали консультации с экспертами: они провели встречу с директором Центра паллиативной помощи Москвы, учредителем фонда помощи хосписам "Вера" Анной Федермессер.
Между тем Совет Федерации тоже намерен принять активное участие: палата подготовит поправки к разработанному в Госдуме законопроекту, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании.
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