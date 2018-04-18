В Испании на международной конференции по розничной торговле обсудили новые возможности для отрасли в связи с развитием Китая

Мадрид , 18 апреля / Синьхуа / — Международная конференция по розничной торговле во вторник состоялась в испанском Мадриде. На форуме представители предприятий разных стран в области розничной торговли и связанных с ними компаний обсудили развитие и инновации розничной торговли в новую эпоху и уделили внимание возможностям для розничной торговли, которые открываются вместе с развитием Китая Исполнительный вице-президент испанской компании MANGO Даниэль Лопес на конференции заявил, что «стремительно развивающийся Китай открывает миру новые возможности. В Китае отлично поставлена деятельность, техническая сторона, а также коммерческая модель платформ интернет-торговли, и они являются идеальными партнерами по сотрудничеству». Генеральный директор платформы интернет-торговли Tmall /дочерняя компания Alibaba Group / Цзин Цзе в своем выступлении на конференции указал, что стремительное экономическое развитие Китая, непрерывный рост огромного рынка страны и стремление китайских потребителей к повышению уровня жизни создают возможности для компаний розничной торговли всего мира. Tmall является представителем китайских платформ интернет-торговли и новой модели розничной торговли, которые служат наилучшим каналом для связи между китайскими потребителями и предприятиями всего мира. —0—