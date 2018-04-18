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Силуанов назвал приоритет в развитии инфраструктуры в России
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Силуанов назвал приоритет в развитии инфраструктуры в России 

Газета.Ru 28 минут назад
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что господдержка является приоритетом в развитии инфраструктуры в России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Он также отметил, что не стоит увеличивать господдержку промышленности только за счет бюджета.
"Нужно ли увеличивать объем господдержки? Все зависит не от денег, а от видов такой поддержки. Это может быть стимулирование структур налоговое, развитие определенных ГЧП-проектов и тд. Стимулирование нужно, но не все делается за счет бюджетных денег", — сказал Силуанов.
Министр добавил, что подготавливаются предложения по налоговым стимулам для промышленников.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что состояние инфраструктуры является ограничивающим фактором развития экономики страны.
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