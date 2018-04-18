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Кабмин Украины подготовил макропрогноз на 2019-2021 годы
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Кабмин Украины подготовил макропрогноз на 2019-2021 годы 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Кабинет министров Украины разработал проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы (бюджетную декларацию), сообщает в среду издание "Украинская правда".
Бюджетная декларация готовится министерством финансов страны и определяет основные направления бюджетной политики на последующие годы и макропрогноз, на основе которого будет рассчитываться проект бюджета на следующий год. С ее подготовки начинается бюджетный процесс.
"Согласно декларации, номинальный ВВП в 2019 году составит 3 733,9 миллиарда гривен (около 143 миллиардов долларов по курсу нацбанка), реальный ВВП (вырастет на — ред.) 3,6%, инфляция (декабрь к декабрю) — 6,5%. Обменный курс гривны (в среднем за период) — 30,5 гривны/доллар", — говорится в сообщении. Эти макропоказатели являются предварительными и могут быть скорректированы в зависимости от экономических реалий.
Кроме того, дефицит государственного бюджета 2019 года планируется на уровне 2,2% ВВП, предельный объем госдолга — не более 56% ВВП.
Прожиточный минимум по этим планам будет расти трижды в год. Так, с января 2019 он составит 1853 гривен (около 70 долларов), с июля — 1936 гривен (около 75 долларов), с декабря 2011 гривен (около 77 долларов).
В отличие от предыдущей бюджетной декларации на 2018-2020 годы минфин Украины не определил основные показатели государственного бюджета на следующие три года (2019-2021) и потолка расходов главных распорядителей бюджетных средств.
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