Силуанов: стимулировать промышленность нужно, но не все нужно делать за счет бюджета

"Все зависит не от денег даже, от видов такой поддержки: это может быть налоговое стимулирование структур, это может быть развитие определенных ГЧП — (государственно-частного партнерства — прим. ТАСС), концессионных проектов и так далее. Стимулирование нужно, но не все делается за счет бюджетных денег", — сказал он.