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Силуанов: стимулировать промышленность нужно, но не все нужно делать за счет бюджета
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Силуанов: стимулировать промышленность нужно, но не все нужно делать за счет бюджета 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Стимулировать промышленность нужно, но не целиком за счет бюджетных средств, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии Минпромторга в среду.
"Все зависит не от денег даже, от видов такой поддержки: это может быть налоговое стимулирование структур, это может быть развитие определенных ГЧП — (государственно-частного партнерства — прим. ТАСС), концессионных проектов и так далее. Стимулирование нужно, но не все делается за счет бюджетных денег", — сказал он.
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