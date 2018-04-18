Дональд Трамп может развязать валютную войну

Дональд Трамп может развязать валютную войнуТрамп заблокировал сделку по покупке сингапурской корпорацией Broadcom одной из крупнейших американских технологических компаний Qualcomm . Сингапурская корпорация известна своими тесными связями с Китаем . Федеральная комиссия связи решила рассматривать деятельность китайской компании Huawei как представляющей риски национальной безопасности США

Специалисты Project Syndicate убеждены, что Дональд Трамп в ближайшее время предпримет действия и в отношении юаня.

Со времени кризиса 2008 года Китай совершил огромный рывок в продвижении юаня в качестве международного платежного средства. Была сформирована сеть клиринговых банков, заключены своп-соглашения с центральными банками десятков стран. В 2015 году МВФ согласился включить юань в корзину валют, определяющих стоимость СДР.

Все это не может не тревожить Дональда Трампа, который, по мнению аналитиков Project Syndicate, с легкостью может развязать и валютную войну, которая дестабилизирует глобальные финансовые рынки и разрушит кредитный рынок. Но это не остановит Трампа, уверенного, что «торговые войны легко выиграть».