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Дональд Трамп может развязать валютную войну
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Дональд Трамп может развязать валютную войну 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Дональд Трамп может развязать валютную войнуТрамп заблокировал сделку по покупке сингапурской корпорацией Broadcom одной из крупнейших американских технологических компаний Qualcomm. Сингапурская корпорация известна своими тесными связями с Китаем. Федеральная комиссия связи решила рассматривать деятельность китайской компании Huawei как представляющей риски национальной безопасности США.
Специалисты Project Syndicate убеждены, что Дональд Трамп в ближайшее время предпримет действия и в отношении юаня.
Со времени кризиса 2008 года Китай совершил огромный рывок в продвижении юаня в качестве международного платежного средства. Была сформирована сеть клиринговых банков, заключены своп-соглашения с центральными банками десятков стран. В 2015 году МВФ согласился включить юань в корзину валют, определяющих стоимость СДР.
Все это не может не тревожить Дональда Трампа, который, по мнению аналитиков Project Syndicate, с легкостью может развязать и валютную войну, которая дестабилизирует глобальные финансовые рынки и разрушит кредитный рынок. Но это не остановит Трампа, уверенного, что «торговые войны легко выиграть».
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