Кабмин составил макропрогноз на 2019-2021

Документ оказался в распоряжении «Экономической правды».

Бюджетная декларация готовится Министерством финансов Украины и определяет направления бюджетной политики на последующие годы и макропрогноз, на основе которого будет рассчитываться проект бюджета на следующий год.

Согласно декларации, номинальный ВВП в 2019 году составит 3 733,9 млрд гривен, реальный ВВП 3,6%, инфляция (декабрь к декабрю) — 6,5%. Обменный курс гривни (в среднем за период) — 30,5 грн/доллар. Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ — 8,9%.

Также сообщается, что дефицит государственного бюджета-2019 планируется на уровне 2,2% ВВП. Предельный объем госдолга — не более 56% ВВП.

Эти макропоказатели являются предварительными и могут быть скорректированы в зависимости от экономических реалий, отмечают в Минфине

В отличие от 2017 года Минфин не определил основные показатели государственного бюджета на следующие три года (2019-2021) и потолка расходов главных распорядителей бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что МВФ понизил экономический прогноз для Украины. Речь идет о среднегодовой инфляции в 2018 году, прогноз ухудшен на 4 процентных пункта (п.п.) — до 11%. В 2019 году МВФ ожидает среднегодовую инфляцию на Украине на уровне 8%. Фонд также ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год — до 3,7% с 3% ВВП, на 2019 год — до 3,5% с 3% ВВП.