Минэнерго РФ: Обратный акциз на нефть для НПЗ могут ввести лишь после налогового маневра

Меры поддержки нефтепереработки в РФ в виде обратного акциза могут быть введены не раньше отмены экспортных пошлин на нефть, сообщил журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер

"Льготы, если для них нет источника, мало перспективно обсуждать. Но в случае завершения налогового маневра (то есть, обнуления экспортных пошлин — ред.) по согласованной плавной схеме такие источники могут быть определены, и тогда возможны дополнительные меры стимулирования нефтепереработки… Нет источника в настоящий момент", — ответил Текслер на вопрос о возможных мерах поддержки НПЗ, включая обратный акциз.

Обсуждаемый механизм отрицательного, или обратного, акциза — это выплата определенной компенсации НПЗ из уплаченного им акциза за каждую тонну переработанной нефти, если после модернизации завод увеличивает выход светлых нефтепродуктов.

В марте директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов заявил, что ведомство считает необходимым завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Он отметил, что предлагается одновременно снизить акцизы на нефтепродукты на 2-3 рубля за литр, а также ввести отрицательный акциз на тонну переработанной нефти для заводов, которые поставляют нефтепродукты, соответствующие требованиям технического регламента на моторные топлива, на внутренний рынок.

Минэнерго , в свою очередь, выступает против завершения налогового маневра в нефтяной отрасли до 2025 года. Ведомство считает, что отсутствие фискальной стабильности создает основные проблемы для рынка нефтепереработки. Идея Минэнерго заключается в том, чтобы никаких маневров не проводить и дать рынку понятный стабильный фискальный режим на перспективу до 2025 года, когда будет запущен единый рынок нефти, нефтепродуктов и газа в рамках ЕАЭС . Речь идёт и о сохранении экспортной пошлины, и о стабильных акцизах.