Ещё
Россия и Беларусь проведут 20 апреля переговоры по поставкам продуктов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Беларусь проведут 20 апреля переговоры по поставкам продуктов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Главы минсельхозов России и Белоруссии проведут 20 апреля в Москве переговоры по поставкам белорусского продовольствию в Россию. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.
"По приглашению министра сельского хозяйства России Александра Ткачева 20 апреля мы будем принимать участие в рабочей встрече в Москве. Я с удовольствием возглавлю делегацию", — сказал он (цитата по "Интерфаксу"). Заяц сообщил, что на встрече планируется обсудить баланс взаимных поставок продовольствия, обозначив объемы и ассортимент продукции. Кроме того, будет обсуждаться снятие ограничение с белорусских предприятий по поставкам мясной и молочной продукции в РФ, уточнил он.
Российская Газета: последние новости
СМИ: США готовят новые торговые меры против Китая Рубль ищет равновесие Трамп назвал невыгодным членство США в ВТО и ТТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие281
Нападение на школу произошло в Башкирии266
Засосало насмерть59
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда11
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1168
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение