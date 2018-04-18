Россия и Беларусь проведут 20 апреля переговоры по поставкам продуктов 

Главы минсельхозов России и Белоруссии проведут 20 апреля в Москве переговоры по поставкам белорусского продовольствию в Россию. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.
"По приглашению министра сельского хозяйства России Александра Ткачева 20 апреля мы будем принимать участие в рабочей встрече в Москве. Я с удовольствием возглавлю делегацию", — сказал он (цитата по "Интерфаксу"). Заяц сообщил, что на встрече планируется обсудить баланс взаимных поставок продовольствия, обозначив объемы и ассортимент продукции. Кроме того, будет обсуждаться снятие ограничение с белорусских предприятий по поставкам мясной и молочной продукции в РФ, уточнил он.