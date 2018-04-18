Коломойский хочет установить монополию на украинском рынке топлива

На Украине на фоне продолжающегося сокращения производства бензина местными НПЗ, компания «Укртатнафта», принадлежащая структурам Игоря Коломойского, выступила с инициативой по ограничению импорта топлива. Это вызвало протест автомобилистов, которые сегодня с утра собрались под зданием Кабинета Министров, где на заседании правительства должен рассматриваться этот вопрос.

«За 27 лет независимости можно было бы построить хоть один нефтеперерабатывающий завод как в Белоруссии . Украинский бензин производится на советском оборудовании еще 60-х годов. После использования такого бензина автомобилю потребуется ремонт», — сказал в эфире «112 Украина» политический эксперт Василий Лаптийчук.

Автомобилисты, протестующие против такого решения, аргументируют это тем, что в случае ограничения ввоза импортного топлива, это приведет к монополизации рынка, а, следовательно, к росту цен.

«Нельзя людей делать зависимыми от национального производителя насильно. Должен быть честный рынок путем здоровой конкуренции. Делайте качественный бензин, и рынок отрегулирует цены и потребление», — заявил эксперт.

Ранее «Укртатнафта» просила Межведомственную комиссию по международной торговле ввести квоты на импорт бензинов и дизельного топлива с 1 мая 2018 года.

С 1 мая 2018 года импорт из РФ и Белоруссии (которые «Укртатнафта» рассматривает в качестве единого источника) предлагается ограничить до 50% украинского рынка (90 тыс. тонн бензинов, 250 тыс. тонн ДТ в месяц). И в дальнейшем установить квотирование до 30% рынка. На объем, поставляемый сверх квот, предлагается ввести пошлину на уровне 29,3% стоимости для бензинов, 30,7% для ДТ.

Согласно заявлению «Укртатнафты», введение квот позволит преодолеть зависимость Украины от поставок из РФ, повысить загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.