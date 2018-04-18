Антон Силуанов провел встречу с бизнес-объединением «ОПОРА РОССИИ»

Антон Силуанов провел встречу с бизнес-объединением «ОПОРА РОССИИ»По словам министра финансов, поддержка малого и среднего бизнеса — это одна из приоритетных задач министерства. Антон Силуанов подчеркнул, что без увеличения доли малого и среднего бизнеса невозможен дальнейший рост экономики. В этих направлениях интересы государственных регуляторов и предпринимателей полностью совпадают.

— Перед нами стоит довольно сложная задача. Наша налоговая система не должна быть проблемой для законопослушных предпринимателей. И в то же время — налоговая система должна стать механизмом для уменьшения доли теневого сектора в бизнесе. В результате мы хотим получить равную конкурентную среду для всех участников рынка, — отметил Антон Силуанов.