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По профициту бюджета 2017 года Южный Урал оказался в первой десятке
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По профициту бюджета 2017 года Южный Урал оказался в первой десятке 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
Публичные слушания по исполнению бджета Челябинской области на 2017 и бюджету на 2018 года прошли в областном парламенте, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
По словам министра финансов региона Андрея Пшеницына, прошлый год был одним из самых удачных за последние пять лет — профицит составил более 7 млрд руб. По размерам этой суммы мы в первой десятке регионов России, а на Урале, помимо Челябинской области, собрал больше, чем потратил только ЯНАО.
«Если в начале 2017 года у нас был дефицит в 10 млрд руб, то год мы завершили с профицитом, — пояснил председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш. — Главное, удалось выполнить все социальные обязательства. Правда, бюджет на этот год мы приняли с дефицитом, но думаю, с ситуацией справимся».
Кроме того, наша область оказалась среди 14 регионов, которые не имеют рыночных долгов.
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