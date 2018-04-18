По профициту бюджета 2017 года Южный Урал оказался в первой десятке

Публичные слушания по исполнению бджета Челябинской области на 2017 и бюджету на 2018 года прошли в областном парламенте, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск». По словам министра финансов региона Андрея Пшеницына, прошлый год был одним из самых удачных за последние пять лет — профицит составил более 7 млрд руб. По размерам этой суммы мы в первой десятке регионов России , а на Урале, помимо Челябинской области, собрал больше, чем потратил только ЯНАО «Если в начале 2017 года у нас был дефицит в 10 млрд руб, то год мы завершили с профицитом, — пояснил председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш . — Главное, удалось выполнить все социальные обязательства. Правда, бюджет на этот год мы приняли с дефицитом, но думаю, с ситуацией справимся». Кроме того, наша область оказалась среди 14 регионов, которые не имеют рыночных долгов.