Участников новой налоговой системы в нефтянке станет больше

Эту поправку ведомство сейчас обсуждает с минфином и рассчитывает внести ее ко второму чтению законопроекта в Госдуме (запланировано на первую половину мая), рассказал журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер . Ведомство также предлагает расширить квоту по отдельным месторождениям четвертой группы с десяти миллионов тонн до 20-30 миллионов. Это позволит сделать выборку «пилота» более репрезентативной, пояснил Текслер. Всего в законопроект внесут 12 поправок, почти все они носят технический характер, уточнил первый замминистра.

Законопроект в новом налоге в нефтянке прошел в Госдуме первое чтение в начале апреля. Режим НДД собираются распространить на четыре группы месторождений, запуск «пилота» запланирован на 1 января 2019 года. В случае успешных «пилотов» действие нового налога можно будет расширить на большее число месторождений. Уровень налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при введении НДД в среднем снизится примерно вдвое, что сохранит поступления в бюджет РФ , пояснил Текслер.

Новый налог простимулирует компании заместить выпадающий объем добычи и дохода бюджета РФ Добыча на месторождениях Западной Сибири, где, вероятно, введут НДД, с 2019 по 2035 год может вырасти за счет этого на сто миллионовтонн, говорил ранее министр энергетики Александр Новак . Фактически будет замещен выпадающий за этот период объем добычи. Инвестиции компаний в проекты составят около полутриллиона рублей. В свою очередь, федеральный бюджет получит дополнительный налоговый доход в размере триллион рублей на горизонте 2035 года, но в первые два-три года поступления будут ниже, чем в действующей налоговой системе.

На месторождениях, которые пользуются льготой по экспортной пошлине, компания добровольно должна будет решить — переходить на НДД или сохранять текущие льготы. На это ей отведут весь 2019 год. Если компания откажется от НДД, то после 2019 года сможет вернуться к этому вопросу только при условии новых поправок в законодательство, так как действующая редакция законопроекта этот процесс не регламентирует.