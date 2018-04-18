Участников новой налоговой системы в нефтянке станет больше 

Эту поправку ведомство сейчас обсуждает с минфином и рассчитывает внести ее ко второму чтению законопроекта в Госдуме (запланировано на первую половину мая), рассказал журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Ведомство также предлагает расширить квоту по отдельным месторождениям четвертой группы с десяти миллионов тонн до 20-30 миллионов. Это позволит сделать выборку «пилота» более репрезентативной, пояснил Текслер. Всего в законопроект внесут 12 поправок, почти все они носят технический характер, уточнил первый замминистра.
Законопроект в новом налоге в нефтянке прошел в Госдуме первое чтение в начале апреля. Режим НДД собираются распространить на четыре группы месторождений, запуск «пилота» запланирован на 1 января 2019 года. В случае успешных «пилотов» действие нового налога можно будет расширить на большее число месторождений. Уровень налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при введении НДД в среднем снизится примерно вдвое, что сохранит поступления в бюджет РФ, пояснил Текслер.
Новый налог простимулирует компании заместить выпадающий объем добычи и дохода бюджета РФ Добыча на месторождениях Западной Сибири, где, вероятно, введут НДД, с 2019 по 2035 год может вырасти за счет этого на сто миллионовтонн, говорил ранее министр энергетики Александр Новак. Фактически будет замещен выпадающий за этот период объем добычи. Инвестиции компаний в проекты составят около полутриллиона рублей. В свою очередь, федеральный бюджет получит дополнительный налоговый доход в размере триллион рублей на горизонте 2035 года, но в первые два-три года поступления будут ниже, чем в действующей налоговой системе.
На месторождениях, которые пользуются льготой по экспортной пошлине, компания добровольно должна будет решить — переходить на НДД или сохранять текущие льготы. На это ей отведут весь 2019 год. Если компания откажется от НДД, то после 2019 года сможет вернуться к этому вопросу только при условии новых поправок в законодательство, так как действующая редакция законопроекта этот процесс не регламентирует.
Вопрос завершения «большого налогового маневра» (обнуление экспортной пошлины с одновременным ростом НДПИ и введением компенсационного механизма) минэнерго с НДД не связывает, напомнил Текслер. Слишком много факторов, влияющих на то, когда было бы логично обнулить пошлину, и до сих пор не прописаны детально меры, которые бы позволили избежать негативного эффекта от ухода от таможенной «субсидии». Минэнерго считает, что необходимо разработать такие меры до конца этого года, но начинать вводить их вместе с обнулением пошлины плавно — лишь в 2023-2025 годах, когда завершится модернизация нефтепереработки и установится стабильный фискальный режим.