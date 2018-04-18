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Опрос: большинство россиян не беспокоит снижение курса рубля
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Опрос: большинство россиян не беспокоит снижение курса рубля 

ТВ Центр 57 минут назад
Фото: ТВ Центр
Почти две трети жителей России не взволновало снижение курса рубля, и они не планируют никаких действий в связи с этим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
"Снижение курса рубля россияне связывают чаще всего с новыми антироссийскими санкциями. 60% россиян заявляют, что их не беспокоит нынешний рост курса доллара и евро. Даже в случае дальнейшего подорожания американской валюты 66% респондентов не будут предпринимать никаких действий", — говорится в сообщении.
При этом 36% граждан нашей страны выразили беспокойство в связи с подорожанием российской валюты. Больше всего взволновало. Заметно выше эта доля среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
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