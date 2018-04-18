Доллар США дорожает против иены на фоне повышения спроса на рисковые активы

Китаем. Investing.com — В среду курс доллара повысился против иены на фоне повышения спроса на рисковые активы после снижения градуса напряженности на Ближнем Востоке и в торговом конфликте между США

К 10:21 МСК пара USD/JPY повысилась на 0,3% до 107,33, отступив от минимума 106,87, зафиксированного во вторник.

Улучшение настроений на рынке привело к снижению спроса на защитные активы и, в частности, на японскую иену, спрос на которую традиционно растет во времена политической или экономической нестабильности.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к корзине шести основных валют, повысился на 0,17% до 89,36, отступив от минимума за три недели 88,95, зафиксированного во вторник.

Курс доллара получил поддержку благодаря хорошим экономическим отчетам США. Внимание игроков рынков переключилось на фундаментальные экономические показатели после снижения напряженности в Сирии и затухания торгового конфликта между США и Китаем.

Опубликованные во вторник отчеты показали, что в марте объем строительства новых домов в США вырос сильнее прогнозов, а объем промышленного производства сохранился на прежнем уровне.

Курс евро незначительно снизился к доллару. Пара EUR/USD просела на 0,12% до 1,2355.

Во вторник европейская валюта достигла максимума за три недели против доллара 1,2412, но затем подешевела после выхода отчета о том, что в апреле экономические настроения в Германии снова резко снизились на фоне роста опасений относительно напряженности в международной торговле.

Курс фунта снизился: пара GBP/USD опустилась до 1,4276, отступив от максимума за 22 месяцев 1,4376, который был зафиксирован во вторник.

Фунт подешевел после выхода отчета о более слабом по сравнению с прогнозами росте зарплат в Великобритании . Однако инвесторы по-прежнему ожидают повышения процентной ставки в мае.

Австралийский и новозеландский доллары подешевели: курс AUD/USD снизился на 0,24% до 0,7749, а курс NZD/USD — на 0,41% до 0,7313.

Курс канадского доллара также снизился: пара USD/CAD выросла на 0,32% до 1,2592, отступив от минимума за семь недель, зафиксированного на вчерашней сессии, перед оглашением решения по монетарной политике Банка Канады

Хотя, по прогнозам, Банк Канады не повысит процентную ставку, однако недавние хорошие экономические отчеты дали основание прогнозам о том, что это повышение состоится уже в мае. Инвесторы постараются отыскать в заявлении Банка Канады любые фразы, подтверждающие такие прогнозы.