ФАС уличили в вольной трактовке законов

Провалившаяся в 2000-х годах энергетическая реформа Анатолия Чубайса , обещавшая «автоматическое» снижение тарифов, привела к тому, что власти буквально «вручную» сдерживали их рост, сообщает сайт Хазин.ру . Кроме того, она сделала одной из важнейших проблем энергетики России привлечение в нее инвестиций, так как никто не мог рассчитывать на быстрый возврат средств.

Чтобы исправить положение, правительство придумало ДПМ — договоры о предоставлении мощности. Суть их в том, что государство гарантирует инвесторам, которые вкладывают деньги в строительство новых мощностей, возврат средств в течение 10 лет за счет роста тарифов для населения. Растущие счета, конечно, не радуют россиян, однако еще меньше их обрадовал бы дефицит энергии, которым грозило отсутствие инвестиций и которого ДПМ помогли избежать.

Между тем россияне все же возмутились, а чиновники Федеральной антимонопольной службы пошли у них на поводу, даже не обратив внимание на правильность процесса и обратную силу законов, которую те иметь не должны.

Так, ранее Богучанский алюминиевый завод, принадлежащий «Русалу» «РусГидро» , намеревался расторгнуть ДПМ на сгоревший энергоблок Березовской ГРЭС компании ПАО «Юнипро», однако позже отозвал требование.

Между тем в уже казалось бы закрытое дело вмешалась ФАС, признав надлежащим образом выведенное в ремонт генерирующее оборудование энергоблока «отсутствующим». Вывод же, который антимонопольщики сделали из своего же допущения, оказался простым — «Юнипро» якобы незаконно получило оплату мощности в минимальном размере от потребителей в пределах нормативно разрешенных сроков после аварии.

Таким образом, ФАС фактически пересматривает уже существующую и работающую модель рынка.

Более того, ФАС руководствовалась не тарифными, а именно антимонопольными соображениями, предполагая, что любая генерирующая компания может быть признана доминирующей на рынке электроэнергии и стать объектом расследования.

Однако действующие правила признают доминирующими компании, которые имеют долю установленной мощности оборудования и выработки им энергии в 20% по одному из показателей, вот только доли «Юнипро» составляют лишь 5,65% и 4,8% соответственно.

Тем не менее ФАС все равно признала компанию доминирующей, так еще и отказалась привлечь к делу другие заинтересованные ведомства. Таким образом, ФАС не просто произвольно трактует нормативные акты и рекомендации экспертов, но и применяет законы избирательно, а также разрушает систему инвестирования энергетической отрасли. Все это позволяет заподозрить даже коррупционную составляющую.