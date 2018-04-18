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Вода из скважин Камчатки отправится в Китай
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Вода из скважин Камчатки отправится в Китай 

ИнформУпак 1 час назад
В 2018 году будет выпущено 10 млн бутылок такой воды объемом 0,5 литра. В Китае она попадет в вип-сегмент, но под какой маркой — пока не известно.
Весь процесс производства будет проходить на Камчатке, что поспособствует развитию экономики региона, так как приведет к созданию новых рабочих мест и росту грузового и товарооборота. Хранение и отгрузку возьмет на себя морской торговый порт, а до Китая бутылки будут добираться на судах «Камчатского морского пароходства». Первую пробную партию планируется подготовить к 1 мая.
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