Вода из скважин Камчатки отправится в Китай

В 2018 году будет выпущено 10 млн бутылок такой воды объемом 0,5 литра. В Китае она попадет в вип-сегмент, но под какой маркой — пока не известно.

Весь процесс производства будет проходить на Камчатке, что поспособствует развитию экономики региона, так как приведет к созданию новых рабочих мест и росту грузового и товарооборота. Хранение и отгрузку возьмет на себя морской торговый порт, а до Китая бутылки будут добираться на судах «Камчатского морского пароходства». Первую пробную партию планируется подготовить к 1 мая.