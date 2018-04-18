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В Киеве автомобилисты устроили акцию против повышения цен на бензин
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В Киеве автомобилисты устроили акцию против повышения цен на бензин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Акция протеста проходит у здания кабинета министров Украины в центре Киева, автомобилисты протестуют против возможного роста цен на бензин и дизельное топливо, передает телеканал «112 Украина».
На акцию собрались уже более 300 автомобилистов.
Кабмин Украины на заседании в среду должен рассмотреть обращение «Укртатнафты», согласно которому с 1 мая 2018 года предлагается установить квоту на импорт нефтепродуктов, что приведет к подорожанию бензина и дизтоплива на Украине.
Основное требование протестующих — отказаться от этого решения, поскольку на украинском рынке начнется дефицит горючего, его подорожание на 30-40%, соответственно — подорожание проезда в маршрутках, а также цен на продовольствие.
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