Путин и Меркель «отшлифовали» «Северный поток-2»

Провал «вашингтонского обкома»: Путин и Меркель «отшлифовали» проект «Северного потока-2»

"Газопровод "Северный поток-2" — проект сугубо экономический, но его старательно политизируют. На газопроводе не совпали интересы бизнеса и политической элиты в этой стране, что стало темой для ожесточенных дискуссий. немецкий бизнес двумя руками голосует за проект стремится сделать страну газораспределительным хабом для всего Евросоюза. И не важно, как будет поступать российский газ. Главное, чтобы его цена была ниже, чем у конкурентов, и каналы поставки были надежными, чего нельзя сказать о нынешней Украине.

У политиков свои интересы — за Ангелой Меркель стоят партнеры из Вашингтона, которые кровно не заинтересованы в энергетическом сближении РФ и Евросоюза. Именно на этом фоне проект политизируют — энергосоюз Европы с Москвой Вашингтон не одобрил. А Меркель, как политик-трансатлантист, вынуждена метаться: с одной стороны на нее давит лобби немецкого бизнеса, чувствующего весомые выгоды, с другой — позиция отдельных стран Евросоюза и США", — отмечает специалист.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили вопросы, связанные с газопроводом "Северный поток-2". "Проведен обмен мнениями и по вопросам, связанным с реализацией проекта "Северный поток-2", отмечается в пресс-релизе. Ранее сообщалось, что регулятор Германии запустил консультации по плану развития газовой сети страны в 2018–2028 годах с учетом проекта "Северный поток-2". Проект предполагает, что газопровод в будущем станет маршрутом импорта из России в Германию.

"Именно из-за противодействия Запада первый "Северный поток" столкнулся с трудностями — тогда в основном предъявлялись претензии экологического характера. Однако в конечном итоге проект удалось реализовать. Сейчас второй проект "буксует", но все равно постепенно движется к стадии реализации.

А сегодняшний разговор Меркель с Путиным, где обсуждалось строительство газопровода, показывает: политические элиты обеих стран придают строительству особую важность. Уже сейчас проект можно назвать многострадальным, хотя, казалось бы, большая часть вопросов уже решена", — считает эксперт.

Проект чисто экономический

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Протяженность трубопровода — свыше 1,2 тысячи километров, специально под него немецкие компании уже сооружают газопровод Eugal для поставок газа к центрально-европейскому газовому хабу у города Баумгартен

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель увязала судьбу "Северного потока-2" с украинским транзитом, без ясности по которому реализация проекта газопровода "невозможна". Киев выражает надежду, что Берлин приложит усилия для блокирования проекта. Вопреки этому Германия первой согласовала пакет документов, разрешающей строительство газопровода в стране и ее акватории.

"Меркель сочла, что своя рубашка ближе к телу — учитывая слабость собственных позиций во власти, идти категоричным клинчем против мнения бизнес-элит, которое тоже значит в Германии очень много, было бы нецелесообразно. Германскому канцлеру сейчас очень нужно удержать на плаву расшатанную лодку правящей коалиции, которую удалось собрать с большим трудом.

И перед Меркель сейчас стоят очень сложные задачи и во внутренней, и во внешней политике. Потому "Северный поток-2" сейчас можно рассматривать как ее уступку бизнесу, чтобы получить нужные решения по другим вопросам.