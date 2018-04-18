Ещё
Рубль: изменчивые настроения, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США разместили в Греции ядерное оружие
США разместили в Греции ядерное оружие

Рубль: изменчивые настроения, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
После появления накануне вечером сообщений о том, что введение новых американских санкций в отношении России откладывается, рубль открылся в положительной зоне и в первые часы торгов укрепился к доллару до 60,8. Однако позднее на лентах появились заявления высокопоставленных представителей США, из которых следовало, что это лишь временная пауза, и речи об отказе от введения новых ограничений не идет. Кроме того, цены на нефть в ходе довольно волатильных утренних торгов ушли в минус, к полудню скорректировавшись с 72 долл. /барр. до 70,8 долл. /барр. Сочетание этих факторов, а также возросший спрос на валюту со стороны локальных игроков российского рынка оказали давление на рубль, и примерно к середине дня курс USDRUB поднялся до 61,6. Во второй половине сессии рынок дважды тестировал отметку 62,0, но улучшение глобального аппетита к риску и восстановление цен на нефть поддержали рубль, который в итоге закрылся на отметке 61,53 (−0,6%). Торговая активность на российском валютном рынке по-прежнему несколько выше средних исторических значений: вчера оборот в паре доллар/рубль на Московской бирже составил 5,6 млрд долл. На фоне отсутствия ясности в отношении потенциального введения Вашингтоном антииранских санкций нефть провела волатильную сессию, но в итоге закрылась в положительной зоне (71,72 долл. /барр. ; +0,4%). Благодаря общему улучшению настроений на глобальных рынках сводный индекс валют развивающихся стран по итогам сессии вырос на 0,3%. Лучшую динамику показали корейская вона (+0,7%) и южноафриканский ранд (+0,6%).
Прайм: последние новости
Fitch: Санкции США могут оказать серьезное давление на российские компании Трамп заявил, что членство в ВТО и ТТП невыгодно для США Глава Минфина Украины готов изучить идеи соглашений по газовым месторождениям в Крыму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1047
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды72
Засосало насмерть42
Нападение на школу произошло в Башкирии227
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение